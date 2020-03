Animal Crossing New Horizons: miglior lancio di sempre per un gioco Switch in Giappone

L'avventura di Animal Crossing New Horizons non poteva cominciare in modo migliore: dopo aver ottenuto il plauso della critica internazionale e debuttato al primo posto in UK con vendite eccellenti nonostante l'emergenza Coronavirus, ha anche infranto un record in Giappone.

Animal Crossing New Horizons ha fatto registrare il miglior lancio di sempre per un gioco Nintendo Switch in Giappone. A svelarlo è stata Geo Corporation, mediante un comunicato riportato dal sito nipponico 4Gamer. Il numero esatto di copie vendute non è ancora stato reso noto (dobbiamo attendere qualche altro giorno), ma possiamo aspettarci un numero bello grosso, considerato che il simulatore ha battuto titoli del calibro di Super Smash Bros. Ultimate e Pokémon Spada/Scudo. Il primo, nel dicembre del 2018, esordì vendendo 1,3 milioni di copie, mentre la coppia di giochi dedicati ai mostriciattoli piazzò 1,36 milioni di unità il prossimo novembre.

Animal Crossing: New Horizons è disponibile all'acquisto anche da noi, ovviamente in esclusiva per Nintendo Switch. Tra le nostre pagine trovate una guida che spiega come sbloccare i bonus da AC Pocket Camp, oltre alla recensione di Animal Crossing: New Horizons.