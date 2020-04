Animal Crossing New Horizons: uno misterioso messaggio compare in TV!

Animal Crossing New Horizons è un gioco ricco di segreti e la community continua a scoprire continuamente nuovi easter egg, come quello che vi stiamo segnalando, relativo ad un messaggio che compare sui televisori del gioco, come già accadeva in realtà anche in Animal Crossing New Leaf.

Se amate fare le ore piccole nel mondo di Animal Crossing vi basterà accedere la TV il sabato mattina alle 3:33 per vedere una trasmissione extraterrestre con protagonista un piccolo alieno intento a mostrare la sua astronave. Non è chiaro quale sia effettivamente lo scopo dietro a questa apparizione, si tratta di un curioso scherzo oppure nasconde qualcosa di più? Voi cosa ne pensate, vi siete già imbattuti nel messaggio alieno oppure no? Fatecelo sapere nello spazio commenti.

Ricordiamo che Animal Crossing New Horizons è stato recentemente aggiornato con tanti nuovi contenuti tra cui la galleria d'arte di Volpolo, su Everyeye.it trovate la guida per distinguere quadri e statue originali dai falsi, su queste pagine inoltre vi abbiamo proposto di recenti i codici per i costumi di Link e Zelda e per ricreare i personaggi di Jojo, Dragon Ball e Naruto.