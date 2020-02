Animal Crossing New Horizons, multiplayer e Nook Link: tutti i dettagli su online e coop

Dopo aver presentato le strutture e i pericoli presenti in Animal Crossing: New Horizons, il Nintendo Direct dedicato al nuovo capitolo della serie offre conferme sul funzionamento del comparto multiplayer.

Nello specifico, sino ad otto utenti potranno vivere sulla medesima isola. In caso in cui più di un residente sia presente in un atollo, verrà offerto un servizio aggiuntivo, battezzato Gioco Cooperativo. Grazie a questa feature, fino a quattro abitanti potranno esplorare insieme l'ambiente circostante. Chi organizza l'adunata sarà il Leader della spedizione, che sarà identificato da un indicatore. Durante la partita, un altro giocatore potrà assumere il ruolo. Tutti gli oggetti raccolti durante queste attività saranno raccolti presso il Centro Servizi, dove sarà possibile ritirarli.



L'App Nintendo Switch Online ospiterà una sezione dedicata ad Animal Crossing: New Horizons, denominata Nook Link. Quest'ultima offrirà diverse feature, tra cui la lettura di QR Code di modelli realizzati in Animal Crossing: New Leaf ed Happy Home Designer e la funzione chat vocale. Il servizio sarà disponibile dal 20 marzo 2020.



Con una Nintendo Switch ed una copia del gioco, tutti i membri di una famiglia possono vivere su di un'isola condivisa: il massimo di residente resta comunque fissato ad otto. Ogni utente può registrare un residente e costruire la propria casa.



Per quanto riguarda invece la visita di altre isole, sarà proibito portare con sé alcuni oggetti, come asce o pale, ma chi è parte della lista dei migliori amici potrà comunque utilizzarli.