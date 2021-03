Animal Crossing New Horizons: il Museo Leonardo Da Vinci lancia una Capsule Collection

Per festeggiare il compleanno di Animal Crossing New Horizons, il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano lancia una Capsule Collection di abiti e personalizzazioni ispirate alle icone del polo Leonardo Da Vinci.

A partire da sabato 20 marzo, all'interno della rubrica #RitornoalFuturo su Storie Digitali del Museo debutterà una vera e propria collezione di moda, la Limited Science & Technology Collection di Animal Crossing New Horizons che vedrà per protagonisti dei capi a tema scientifico e tecnologico ispirati agli aerei, ai treni, ai velieri e, naturalmente, al sottomarino Enrico Toti: tutti gli elementi di customizzazione saranno svelati nel corso di un virtual show apposito. Ma non è tutto.

Per sabato 27 marzo è infatti prevista inaugurazione del MUSEOfashion, una boutique del Museo dalla quale i giocatori di Animal Crossing New Horizons potranno scaricare liberamente tutti i modelli della Limited Collection tramite gli speciali QRCode utilizzabili nel kolossal sandbox per Nintendo Switch.

La lodevole iniziativa del polo museale scientifico e tecnologico Leonardo Da Vinci arriva a poche ore di distanza dalla pubblicazione dei dati di vendita che certificano come Animal Crossing New Horizons sia il secondo gioco Switch più venduto di sempre, grazie alle 31.18 milioni di copie acquistate dai fan dell'ultima esclusiva della casa di Kyoto.