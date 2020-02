Animal Crossing New Horizons per Switch: nuovi chiarimenti sul multiplayer e sulle isole

Attraverso la scheda di approfondimento di Animal Crossing New Horizons pubblicata sulle pagine del sito ufficiale di Nintendo of Australia, viene confermata la possibilità di "abitare" una sola isola su ciascuna console Switch.

Indipendentemente dal numero di account registrati sulla console o dalle copie di New Horizons in proprio possesso, ogni Switch potrà ospitare solo un'isola digitale per il prossimo, attesissimo capitolo della saga gestionale e simulativa di Animal Crossing.

Questo, naturalmente, è il sistema adottato dagli sviluppatori giapponesi anche per i precedenti episodi della serie, ma in molti ritenevano che le maggiori risorse computazionali di Switch e la sua natura ibrida potessero indurre Nintendo a sbloccare l'accesso a più "slot di salvataggio di isole" sulla medesima console.

Sempre dalle pagine del sito di Nintendo of Australia riceviamo maggiori informazioni sul multiplayer di Animal Crossing New Horizons e apprendiamo che "fino a 8 giocatori con account registrati sulla stessa console Switch possono vivere su di un'isola condivisa, e vino a 4 residenti su un'isola possono giocare contemporaneamente su una console".

Fatta questa importante precisazione, non ci resta che attendere l'uscita di Animal Crossing New Horizons, prevista per il sempre più prossimo 20 marzo in esclusiva su Nintendo Switch: nel frattempo, vi lasciamo a queste immagini di New Horizons sull'alternanza delle stagioni.