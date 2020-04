Animal Crossing New Horizons: Nintendo dice no al crunch time

Negli ultimi mesi si sta parlando sempre più spesso di crunch time e di come questa pratica sia incredibilmente diffusa tra i team di sviluppo che si occupano di progetti dal budget importante (The Last of Us Parte 2, Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077 giusto per fare alcuni esempi).

Stando però ad un lungo articolo pubblicato su Bloomberg, Nintendo non abbia alcuna intenzione di fare pressione ai propri studi interni e anche chi si è occupato del recente Animal Crossing: New Horizons ha potuto lavorare in piena libertà.

Ecco infatti un piccolo ma significativo estratto dell'articolo:

"Agli sviluppatori Nintendo è concesso tutto il tempo necessario purché siano soddisfatti della qualità del gioco al momento della sua uscita."

Questa breve frase, detta da un programmatore che vuole restare anonimo, lascia intuire come il clima dell'azienda di Kyoto sia molto rilassato e non ci sia alcuna fretta di correre verso gli scaffali. Non a caso il gioco, che è un vero e proprio successo come dimostrato tanto dalle vendite quanto dall'incredibile numero di condivisioni di screenshot sui social network, ha subito un ritardo che ha però permesso agli sviluppatori di migliorare il prodotto e aumentarne la qualità, nonostante le ultime fasi dello sviluppo siano avvenute durante l'emergenza Coronavirus.