Animal Crossing New Horizons: dopo il Nintendo Direct, un nuovo spot per il gioco Switch!

La giornata odierna, giovedì 20 febbraio, si è rivelata essere una giornata ricca di novità per tutti gli appassionati della celebre saga Nintendo di Animal Crossing.

Un intero Direct dedicato alla prossima iterazione dell'IP è stato infatti trasmesso dalla Casa di Kyoto. Durante l'evento, è stata offerta una vastissima quantità di informazioni su quelli che saranno contenuti e caratteristiche di Animal Crossing: New Horizons. Non soddisfatta, tuttavia, la grande N ha scelto di rendere disponibile anche un nuovo spot TV del titolo Nintendo Switch. Nonostante sia piuttosto breve, quest'ultimo offre un'interessante occasione per dare un ulteriore sguardo alle pacifiche isole sperdute che potremo popolare all'interno di Animal Crossing: New Horizons. Come di consueto, potete visionare il video direttamente in apertura a questa news.



Ai lettori che si sono persi la trasmissione odierna, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la replica integrale del Nintendo Direct commentato da Cydonia, che ha prontamente commentato ed illustrato tutte le novità in arrivo per gli amanti della serie. Tra le informazioni condivise da Nintendo, figurano diversi nuovi dettagli sul funzionamento di servizi online e multiplayer in Animal Crossing: New Horizons. In chiusura, ricordiamo che il gioco approderà in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 20 marzo.