Animal Crossing New Horizons: il Nintendo Direct mostra il primo Evento Stagionale

Come illustrato nell'ultimo Nintendo Direct Mini dagli sviluppatori diretti da Aya Kyogoku, la già ricchissima esperienza di gioco offerta da Animal Crossing New Horizons è destinata ad ampliarsi ulteriormente con gli eventi e le novità in arrivo ad aprile per tutti i Villager dell'esclusiva Switch.

La novità più importante che ci attende nelle prossime settimane riguarda l'inizio del primo Evento Stagionale. L'attività speciale che coinvolgerà tutti gli utenti di New Horizons partirà ufficialmente l'1 aprile e si concluderà il 12 dello stesso mese, consentendoci di partecipare alla caccia all'uovo e di partire alla ricerca delle uova nascoste da Ovidio.

Acquisendo le uova del coniglio in visita sull'isola, ciascun Villager potrà servirsene per realizzare nuovi oggetti con cui abbellire e customizzare il proprio microcosmo digitale. Per la seconda metà di aprile è invece previsto il nuovo evento dedicato alla Giornata della Terra, con attività e sfide che saranno svelate da Nintendo nel corso dei prossimi giorni.

Come per l'Evento Stagionale della caccia alle uova, anche nel caso della Giornata della Terra l'accesso a queste attività sarà completamente gratuito per chi possiede il gioco. Vi lasciamo al video che delinea i futuri contenuti in arrivo nel kolossal sim life di Nintendo e, già che ci siamo, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Animal Crossing New Horizons.