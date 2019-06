Animal Crossing New Horizons: Nintendo presenta il Nook Phone e le sue funzionalità!

Tra i protagonisti dell'E3 2019 della Casa di Kyoto troviamo, nonostante il posticipo della data di uscita, Animal Crossing: New Horizons, gioco che segna il debutta dell'apprezzata saga su Nintendo Switch.

Tra gli elementi che caratterizzeranno l'esclusiva per la console ibrida, troviamo la presenza nel gioco del Nook Phone. Una volta sbarcato all'interno di Animal Crossing: New Horizons, il nostro alter-ego videoludico riceverà infatti in dotazione lo strumento, che gli verrà affidato, come intuibile dal nome, dal celebre personaggio Tom Nook in persona! L'apparecchio si presterà a diversi utilizzi.

Al suo interno, troveremo infatti preinstallata l'Applicazione "Schemi fai da te", grazie alla quale sarà possibile trovare la giusta ispirazione per dedicarsi a creazioni sempre nuove e scoprire di quali risorse abbiamo bisogno per trasformare i nostri progetti in realtà. Nel Nook Phone non mancherà inoltre una fotocamera, tramite cui creare istantanee delle nostre attività all'interno di Animal Crossing: New Horizons. Per cercare di ricreare l'immagine perfetta potremo ricorrere ad opzioni di zoom o all'utilizzo di filtri. Infine, potremo utilizzare questo peculiare smartphone anche per monitorare le "Miglia Nook", così presentate da Nintendo Italia: "un nuovo sistema a punti che ti permette di accumulare miglia svolgendo attività di vario tipo sull'isola". Accumulandole, potremo poi decidere di scambiarle con oggetti o attività.



Vi ricordiamo che il nuovo trailer di Animal Crossing New Horizons ha fissato la data di uscita del gioco al prossimo 20 marzo 2020. Nell'attesa, potete dedicarvi alla visione di un ricco video gamelay di Animal Crossing New Horizons.