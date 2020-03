Animal Crossing New Horizons per Nintendo Switch in offerta su Amazon a meno di 50 euro

Amazon.it inaugura la settimana con uno sconto sul prezzo di listino di Animal Crossing New Horizons, promozione valida fino al 20 marzo, data di uscita ufficiale della nuova esclusiva Nintendo per Switch.

Si tratta di una offerta decisamente vantaggiosa che vi permetterà di preordinare Animal Crossing New Horizons a 49.98 euro anzichè 68.99 euro con uno sconto pari a 19.01 euro (-28%) sul prezzo di listino. Effettuando il preordine bloccherete il prezzo minimo garantito e avrete la consegna assicurata il giorno dell'uscita, senza sorprese.

L'offerta è valida esclusivamente sull'edizione standard in formato fisico mentre il codice digitale (regolarmente venduto da Amazon.it) ha un prezzo di 59,99 euro. New Horizons è il nuovo atteso episodio della serie Animal Crossing, si tratta della prima grande esclusiva Switch del 2020, un gioco destinato a conquistare un pubblico ancora più ampio rispetto ai precedenti capitoli e pensato sia per i neofiti che per coloro che hanno già esperienza con la serie.

Potete approfittare dello sconto di Amazon sul preordine fino al 20 marzo, se siete interessati non perdete tempo perchè trascorsa questa data il gioco tornerà ad essere venduto a prezzo pieno.