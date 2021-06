Animal Crossing New Horizons: ci sono altre novità in arrivo

Animal Crossing New Horizons non è stato citato nel Direct E3 di Nintendo e non è comparso neanche nel successivo evento Treehouse LIVE ma questo non vuol dire che Nintendo abbia deciso di abbandonare il gioco, come confermato da Doug Bowser.

Intervistato da The Verge, il Presidente di Nintendo of America ha parlato di New Horizons, sottolineando come "ci siano attualmente 35 milioni di giocatori che stanno aspettando nuovi contenuti. Contenuti che arriveranno, assolutamente, al momento però non abbiamo nulla da annunciare."

Nintendo non ha alcuna intenzione di interrompere il supporto post lancio di Animal Crossing New Horizons, durante l'E3 la compagnia ha preferito dare la priorità agli annunci di nuovi giochi in arrivo entro fine anno e dedicare lo spazio finale a The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 ma i giocatori di Animal Crossing possono stare tranquilli perchè ci sono novità in arrivo nell'immediato futuro.

Animal Crossing New Horizons è uno dei giochi più venduti degli ultimi anni, pubblicato a marzo 2020 il gioco ha superato quota 35 milioni di copie distribuite, 7 milioni delle quali solamente in Europa. E' più che comprensibile dunque come gli sviluppatori non abbiano alcuna intenzione di abbandonare il coloratissimo mondo di New Horizons.