Animal Crossing New Horizons, tutte le novità: il Nintendo Direct commentato da Cydonia

Nel corso dell'ultimo Nintendo Direct, tutta l'attenzione della Casa di Kyoto si è focalizzata sull'imminente esordio di Animal Crossing: New Horizons, in uscita il 20 marzo.

Ovviamente, il team di Everyeye ha seguito l'evento, commentandolo in diretta. Se vi siete persi la trasmissione, non preoccupatevi: direttamente in apertura a questa news potete visionare la replica integrale, con il commento del buon Cydonia, di casa Pokémon Millenium, pronto ad offrire delucidazioni sulle novità presentate dalla Nook Inc.

Durante il proprio soggiorno sull'isola deserta, i giocatori avranno la possibilità di sperimentare il trascorrere delle stagioni e dedicarsi ad attività sempre differenti. Animal Crossing New Horizons accoglierà eventi speciali, resi disponibili grazie ad aggiornamenti gratuiti. Il primo in programma sarà a tema pasquale e consentirà al pubblico di dedicarsi alla caccia all'uovo.

In piena tradizione Animal Crossing, costruzioni e personalizzazioni giocheranno un ruolo importante ed il nostro avatar, partendo da una piccola tenda, potrà arrivare ad edificare anche una grande casa. Sull'isola saranno presenti anche alcuni pericoli, come scorpioni, vespe e persino fantasmi. Per supportare i viaggiatori, saranno presenti diverse strutture speciali, come un Centro Servizi ed un Aeroporto.



Durante il Nintendo Direct, sono inoltre stati offerti numerosi dettagli su multiplayer e modalità cooperativa in Animal Crossing New Horizons. Cosa ne pensate dei contenuti presentati dalla Nook Inc?