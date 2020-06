Animal Crossing New Horizons: nuoto e immersioni in arrivo con l'update di luglio!

Dalle colonne di Businesswire, i vertici di Nintendo preannunciano l'arrivo di un importante aggiornamento gratuito di Animal Crossing New Horizons che, a partire dal mese di luglio, introdurrà tante attività come il nuoto e le immersioni.

Il primo, importante update estivo di Animal Crossing New Horizons potrà essere scaricato in via del tutto gratuita su Nintendo Switch a partire dal 3 luglio. Il piatto forte dell'offerta ludica e contenutistica dell'aggiornamento sarà rappresentato appunto dalla possibilità di nuotare e immergersi nelle placide acque dell'isola che ospita il nostro Villager.

Gli utenti avranno perciò l'opportunità di tuffarsi nelle acque al largo della costa e di effettuare delle immersioni per incrociare le tante creature marine che popolano i fondali dell'ecosistema isolano. Queste importanti aggiunte al gameplay di New Horizons saranno accompagnate dall'ingresso sull'isola di un nuovo visitatore, Pascal, che ci inviterà a partecipare a delle attività inedite per riceverne in cambio degli oggetti e dei nuovi elementi per personalizzare la propria esperienza.

Sempre a partire dal 3 luglio, sull'isola riapparirà anche Gulliver con un abbigliamento da pirata leggermente diverso dal solito: anche lui, come Pascal, fornirà delle missioni e dei compiti che, una volta completati, consentiranno di accedere a dei premi speciali. Gli sviluppatori di Animal Crossing New Horizons riferiscono inoltre che un secondo aggiornamento estivo è previsto per l'inizio del mese di agosto.