Animal Crossing New Horizons, nuove isole con l'update 2.0? È improbabile

Nei giorni scorsi hanno destato clamore le scoperte dei dataminer sul possibile arrivo di nuove isole con l'update 2.0 di Animal Crossing New Horizons. Alla discussione intavolata dalla community ha voluto partecipare anche l'insider Major Mori per esporre il suo punto di vista.

Il creatore di contenuti si è riagganciato alle informazioni condivise dai dataminer per sottolineare come le modifiche apportate dagli sviluppatori alle righe di codice della linea costiera a sud dell'isola, a suo dire, non debbano essere interpretate come l'indizio di un imminente ampliamento della mappa o, tantomeno, dell'arrivo di nuove isole.

L'insider afferma infatti di aver discusso dell'argomento con alcuni dataminer di Animal Crossing New Horizons e di essere giunto alla conclusione che "si è trattato di un semplice test condotto da Nintendo. Sono modifiche che vengono apportate per regolare la fotocamera, non sono parametri che servono a determinare la grandezza dell'area da esplorare. Il valore 'm' presente in quella specifica riga di codice, inoltre, si riferisce a un parametro che è sempre stato impostato su valori più alti. In questo caso, il valore è cambiato solo nelle impostazioni, il che suggerisce che si sia trattato di un test o, comunque, di una modifica che non serve ad aumentare lo spazio della mappa o di altri elementi dell'isola".

Nella speranza di scoprire al più presto cosa bolle in pentola dalle parti della casa di Kyoto, vi ricordiamo che Animal Crossing New Horizons ha da poco tagliato l'incredibile traguardo delle 35,9 milioni di copie vendute.