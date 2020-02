Animal Crossing New Horizons: nuovi dettagli sulle Stagioni e sulla scelta dell'Isola

L'apertura del Nintendo Direct dedicato ad Animal Crossing New Horizons ha permesso a tutti gli appassionati della serie del Villager di scoprire ulteriori dettagli sulle dinamiche di gameplay legate al trascorrere delle Stagioni e alla scelta dell'Isola.

Stando a quanto illustrato dagli sviluppatori giapponesi capitanati da Aya Kyogoku, in base alla scelta dell'isola deserta propostaci dal Pacchetto Vacanze di Tom Nook potremo modificare la nostra esperienza di gioco.

A determinare questi cambiamenti saranno il layout della mappa, la scelta dell'emisfero dove si troverà l'isola (settentrionale o meridionale) e, di conseguenza, le condizioni climatiche che incontreremo. L'alternanza delle stagioni consentirà a tutti i Villager di New Horizons di dedicarsi ad attività sempre diverse, dalla cattura degli insetti in estate alla creazione di pupazzi di neve in inverno.

Il lancio di Animal Crossing New Horizons è previsto per il 20 marzo solo ed esclusivamente su Nintendo Switch. Nelle giornate che hanno preceduto l'ultimo Nintendo Direct dedicato al prossimo capitolo di Animal Crossing, sono emerse in rete anche le informazioni Museo Timmy&Tommy Shop di New Horizons dalla Guida ufficiale.