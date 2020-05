Animal Crossing New Horizons: come e dove pescare i nuovi pesci di maggio

Dopo avervi parlato dei nuovi insetti di maggio, in questa mini-guida di Animal Crossing: New Horizons vi spieghiamo come, dove e quando pescare tutti i nuovi pesci di maggio disponibili negli emisferi nord e sud.

Di seguito riportiamo tutti i nuovi pesci che è possibile incontrare in Animal Crossing: New Horizons durante il mese di maggio, spiegandovi come pescarli.

Pesci di Maggio dell'Emisfero Nord

Garra Rufa

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 1.500 stelline

Lampuga

Dove: molo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 6.000 stelline

Pesce Gatto

Dove: stagno

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 800 stelline

Pesce Arcobaleno

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 800 stelline

Pesce Angelo

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Carango Gigante

Dove: molo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 4.500 stelline

Betta

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 2.500 stelline

Rana

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 120 stelline

Pesci di Maggio dell'Emisfero Sud

Pesce Palla

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 250 stelline

Pesce Abissale

Dove: mare

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 2.500 stelline

Marlin Blu

Dove: molo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 10.000 stelline

Tonno

Dove: molo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 7.000 stelline

Rodeo

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 900 stelline

Seguendo le indicazioni che vi abbiamo fornito, dunque, sarete in grado di trovare tutti i nuovi pesci di Animal Crossing: New Horizons disponibili durante il mese di maggio. Dovendovi preparare per andare a pesca, se non lo avete già fatto assicuratevi di espandere il vostro inventario, in modo da avere abbastanza spazio nelle vostre tasche.

Se invece siete interessati a sapere quando è possibile trovare tutti gli altri pesci nel corso dell'anno, vi rimandiamo alla nostra guida ai pesci di Animal Crossing: New Horizons.