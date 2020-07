Animal Crossing New Horizons: il nuovo aggiornamento risolve bug e problemi

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 1.3.1 per Animal Crossing New Horizons, piccolo update che va a correggere alcuni bug ed errori segnalati dalla community dopo l'installazione della patch 1.3.0 disponibile dalla scorsa settimana.

Nello specifico sono stati corretti vari problemi tra cui uno che impediva di utilizzare il ponte zen e il ponte zen rosso sulle alture di terzo livello, un problema legato alla disponibilità delle mute da sub nel negozio di Marco e Mirco, un bug che generava Paguri in luoghi oltre la spiaggia e infine un glitch che causava la comparsa di nuvolette di dialogo sopra gli abitanti con i quali si è già parlato.

Un minor update secondario ma che vi consigliamo comunque di installare appena possibile per migliorare l'esperienza complessiva. L'aggiornamento di luglio ha introdotto la possibilità di nuotare in Animal Crossing New Horizons e c'è chi sta sfruttando questa possibilità a proprio vantaggio per rubare, con gran rammarico da parte della community.

Animal Crossing New Horizons ha riscosso un successo incredibile in questi mesi diventando rapidamente uno dei giochi più venduti del primo semestre del 2020 con oltre tredici milioni di copie distribuite solamente in primavera.