Animal Crossing New Horizons: di nuovo al top nelle vendite giapponesi

Famitsu ha pubblicato la classificata dei videogiochi più venduti in Giappone nella settimana compresa tra il 20 e il 26 luglio 2020 e ad accaparrarsi il podio è Animal Crossing New Horizons.

Animal Crossing, che tra pochi giorni verrà aggiornato con tante novità, ha venduto sul territorio nipponico ben 94.115 copie, rubando il primo posto a Ghost of Tsushima, protagonista indiscusso della settimana precedente. L'esclusiva Sony è scesa al secondo posto con un totale di 53.387 vendite, mentre il terzo posto è occupato da Paper Mario: The Origami King, forte di 50.643 copie vendute. Per quanto riguarda invece le console Nintendo Switch e Switch Lite regnano sovrane, con la bellezza di 125.231 unità vendute.

Ecco la classifica completa:

[NSW] Animal Crossing New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 94,115 [PS4] Ghost of Tsushima (SIE, 07/17/20) – 53,387 [NSW] Paper Mario: The Origami King (Nintendo, 07/17/20) – 50,643 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 32,126 [NSW] Clubhouse Games 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 25,136 [NSW] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami, 07/09/20) – 21,094 [PS4] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami, 07/09/20) – 16,253 [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 15,175 [NSW] Ninjala Game Card Package (GungHo Online Entertainment, 07/22/20) – 11,693 [NSW] Pokemon Spada e Scudo (The Pokemon Company, 11/15/19) – 9,845

Animal Crossing si conferma come una delle esclusive più amate di Nintendo Switch, complice anche l'estrema personalizzazione che il videogioco garantisce. In ogni caso Nintendo domina la classifica piazzando un gioco anche in terza posizione, Paper Mario: The Origami King, conquistando in totale 8 posizioni su 10.