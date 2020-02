Animal Crossing New Horizons: il nuovo trailer italiano presenta la nuova vita isolana

A pochi giorni dal Direct Animal Crossing di febbraio, Nintendo Italia ha pubblicato un nuovo trailer del gioco intitolato Una nuova vita isolana e incentrato proprio su quello che troveremo nella coloratissima isola che fa da sfondo alle avventure di New Horizons.

Animal Crossing New Horizons godrà di eventi stagionali e aggiornamenti gratis inoltre è stato confermato il pieno supporto per il multiplayer, online e in co-op locale. Il prossimo episodio di Animal Crossing si candida a diventare un grande blockbuster della stagione primaverile, prima vera grande esclusiva Switch del 2020.

Nintendo ha confermato che Animal Crossing New Horizons sarà al PAX East di Boston questo weekend con una demo giocabile accessibile ai visitatori, non sappiamo se una versione di prova sia prevista anche per il Nintendo eShop, disponibile per coloro che non possono recarsi alla fiera americana.

Animal Crossing New Horizons uscirà nei negozi il 20 marzo in esclusiva su Nintendo Switch, in contemporanea con il gioco farà il suo debutto anche la nuova Nintendo Switch Lite Corallo e la speciale Switch x Animal Crossing Limited Edition personalizzata a tiratura limitata.