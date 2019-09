Animal Crossing New Horizons: nuovo trailer dal Nintendo Direct!

Nel corso di un Nintendo Direct dai ritmi estremamente serrati, la Casa di Kyoto ha offerto nuovi dettagli sulla line-up del 2019. Tra i giochi protagonisti, anche il nuovo Animal Crossing.

Durante la trasmissione è infatti stato mostrato al pubblico un nuovo trailer di Animal Crossing: New Horizons, capitolo che segnerà il debutto dell'IP su Nintendo Switch. Il filmato si concentra sulla presentazione di alcune delle caratteristiche che definiranno la produzione, con dettagli sul gameplay di questo nuovo episodio. Per tutte le funzionalità mostrate, vi rimandiamo alla visione del trailer: potete trovarlo direttamente in apertura a questa news!

Durante il Nintendo Direct è stato trasmesso anche un nuovo trailer di Pokemon Spada e Pokemon Scudo.