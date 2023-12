Animal Crossing New Horizons è in offerta ad un super prezzo

Animal Crossing: New Horizons è un videogioco di simulazione di vita sviluppato e pubblicato da Nintendo per la console Nintendo Switch, è il quinto titolo della serie principale di Animal Crossing uscito il 20 marzo 2020.

Animal Crossing New Horizons ha venduto oltre trenta milioni di copie nel primo anno di commercializzazione, un vero successo da parte di Nintendo. Il gioco ha conquistato anche numerosi cantanti, attori di Hollywood, personalità del mondo dello spettacolo e sportivi.

Animal Crossing New Horizons è diventato nel corso del tempo molto più di un semplice passatempo, in alcuni paesi il gioco è diventato anche uno strumento educativo e didattico nelle scuole e Università. Nintendo rilascia costantemente aggiornamenti gratuiti stagionali supportando costantemente il gioco nel corso del tempo, come gli update di Halloween, Pasqua e Natale.