Animal Crossing New Horizons omaggia Audie, anziana signora con 3500 ore su New Leaf!

Animal Crossing: New Horizons è ormai in dirittura di arrivo, con pochi giorni che separano il pubblico dal debutto dell'esclusiva Nintendo Switch: tuttavia, la community ha già scoperto un tenero dettaglio!

Una delle recensioni internazionali di Animal Crossing New Horizons pubblicate fino ad ora include infatti un'immagine in-game che presenta uno dei bizzarri animali antropomorfi che popolano le pacifiche isole del mondo di gioco. Come visibile dallo screenshot presente in calce a questa news, il personaggio in questione si chiama "Audie": un dettaglio che ha scatenato l'approvazione dei fan della saga. Come mai? Tutto risale al precedente capitolo della serie, Animal Crossing: New Leaf.

Tra gli appassionati del gioco per Nintendo 3DS figurava infatti un'arzilla signora ultraottantenne, rimasta affascinata dal life-simulator. Quest'ultima aveva trascorso all'interno del gioco l'impressionante cifra di oltre 3.500 ore! Di nome Audrey, la signora si era attirata le simpatie del pubblico quanto il nipote aveva realizzato un video per presentare in rete la città virtuale governata dalla nonna, alias la Sindaco Audie. Ecco spiegato il perché dell'entusiasmo dei fan, lieti dell'omaggio che Nintendo ha voluto dedicare alla propria fan!



Negli ultimi giorni di attesa per la data di uscita, vi ricordiamo che potete scoprire ogni dettaglio utile sulla produzione nella ricca recensione di Animal Crossing New Horizons realizzata dal nostro Francesco Fossetti.