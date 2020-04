Animal Crossing New Horizons omaggia Final Fantasy 7: ecco la creazione di un fan!

Presentato per la prima volta al pubblico nell'ormai lontano 2015, Final Fantasy 7 Remake si è fatto aspettare per circa cinque anni da una community di fan in trepidante attesa.

Ebbene, nel corso della giornata di ieri, venerdì 10 aprile, il rifacimento dell'iconico JRPG ha finalmente trovato ufficialmente spazio all'interno del parco titoli di PlayStation 4. Il primo tassello dell'ambizioso progetto firmato dagli autori di casa Square Enix ha consentito ai giocatori di fare ritorno (o di avventurarsi per la prima volta) tra le strade di una Midgar maestosa come non mai.

Per festeggiare il ritorno di Cloud, Aerith, Barrett, Tifa e compagni, molti giocatori hanno creato i più disparati omaggi all'interno di alcuni videogiochi. Tra questi ultimi figura anche Animal Crossing: New Horizons, la cui community si sta dimostrando particolarmente creativa. Nello specifico l'utente Twitter "Cat with Monocle" ha deciso di omaggiare l'universo di Final Fantasy con una breve clip, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Attribuendo il giusto grado di drammaticità alla cattura di una tarantola, il simpatico omaggio include i tradizionali effetti sonori delle Fantasie Finali.



Restando in tema di omaggi, ricordiamo che Bethesda ha recentemente dedicato a Square Enix uno speciale artwork che unisce DOOM Eternal e Final Fantasy 7 Remake. Sul fronte Nintendo, invece, recentemente Xbox ha omaggiato Animal Crossing: New Horizons.