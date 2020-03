Animal Crossing New Horizons: pareti e pavimenti animati nel nuovo spot di Nintendo

L'uscita del nuovo trailer pubblicitario di Animal Crossing New Horizons per il mercato giapponese ha letteralmente fatto impazzire i fan della serie mostrando alcune personalizzazioni inedite per le abitazioni, tra cui compaiono carta da parati animata e moquette reattiva.

Lo spot di Animal Crossing New Horizons uscito in Giappone ha infatti svelato alcuni tipi di personalizzazioni mai viste prima. In una breve sequenza del filmato si vedono infatti le pareti di un'abitazione animate con un tema sottomarino, con tanto di pesci che nuotano. Allo stesso modo il pavimento, coperto di texture acquatiche, sembra reagire ai passi con dei piccoli schizzi.



Il subreddit di Animal Crossing ha accumulato in poco tempo decine di migliaia di like sulla singola clip, mostrando la reazione positiva da parte dei fan. Al momento non è possibile sapere quante opzioni animate saranno messe a disposizione dei giocatori e probabilmente ne sapremo di più solo il giorno del lancio.

Solo qualche giorno fa Nintendo aveva mostrato alcune funzionalità dell'editor dei Villager di Animal Crossing New Horizons. Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che lo speciale su Animal Crossing New Horizons è disponibile sulle pagine di Everyeye.