Animal Crossing New Horizons: la patch 1.4.2 risolve i problemi delle precedenti

Il supporto da parte di Nintendo ad Animal Crossing New Horizons è encomiabile. Gli aggiornamenti pubblicati fino ad oggi sono molteplici, ma purtroppo non sempre è andato tutto per il verso giusto. In diversi casi, le patch oltre ad apportare novità hanno anche introdotto dei fastidiosi problemi.

L'obiettivo dell'aggiornamento 1.4.2 di Animal Crossing New Horizons pubblicato nelle scorse ore è proprio quello di mettere una pezza alle problematiche provocate dai precedenti. Tanto per cominciare, è stato risolto il bug della patch 1.4.1 che impediva la corretta visualizzazione del sumo ring. In aggiunta, sono stati corretti i problemi dell'aggiornamento 1.4.0, ovvero i crash che si verificavano in alcune condizioni mentre si sognava, i messaggi dei vicini animali che non venivano recapitati nella casella postale personale e il glitch grafico che provocava il brillio del terreno dietro agli edifici e ad altre struttura. Per cercare di risolvere i problemi di connessione lamentati da alcuni utenti sotto determinate condizioni di rete dopo la patch 1.3.0 è invece stato modificato il valore di MTU da 1364 a 1240.

Una volta che il vostro gioco si sarà aggiornato, vedrete la dicitura 1.4.2 in alto a destra sullo schermo. Potete consultare il changelog della nuova patch, così come quello di tutti le altre, dirigendovi a questo indirizzo. Animal Crossing New Horizons, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch, sulla quale nel giro di sei mesi ha superato quota 22 milioni di copie.