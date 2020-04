Animal Crossing New Horizons: perchè K.K. Slider è nudo?

Molti di voi giocando ad Animal Crossing New Horizons ci avranno fatto sicuramente caso... o forse no: vi siete mai accorti che K.K. Slider è l'unico personaggio nudo che appare nel gioco?

La community sta iniziando a interrogarsi sul perchè il musicista non indossi alcun tipo di abbigliamento, senza però giungere ad una risposta ben precisa. E' vero che in passato K.K. Slider ha indossato magliette e cappelli (ad esempio in Animal Crossing Pocket Camp) tuttavia in New Horizons si esibisce completamente nudo, "vestito" solo dalla chitarra.

K.K. è uno spirito libero, come noto, e questo potrebbe avere a che fare con la decisione di rappresentarlo nudo, di fatto si tratta di un personaggio libero da qualsiasi tipo di vincolo e capace di spingersi oltre le regole del mondo di Animal Crossing. Non mancano le ipotesi di chi pensa che K.K. sia ormai una star di livello internazionale e come tale autorizzata a fare tutto quello che vuole, anche suonare nudo, se necessario.

K.K. Slider come Lady Gaga? Non proprio un'eresia se pensiamo che il personaggio è stato utilizzato come volto per reinterpretare le copertine di album di artisti come Queen, Nirava e la stessa Lady Gaga.