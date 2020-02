Animal Crossing New Horizons: la personalizzazione del Villager nel video dell'Editor

I canali social ufficiali di Nintendo mostrano in video le funzionalità dell'editor del Villager di Animal Crossing New Horizons, l'attesissimo life simulator con quel birbaccione di Tom Nook in arrivo su Switch e Switch Lite per il 20 marzo.

Il breve filmato propostoci dalla casa di Kyoto, che s'aggiunge al trailer italiano sulla vita isolana di Animal Crossing New Horizons, rispecchia la cura maniacale per i dettagli che il team diretto a Aya Kyogoku ha voluto riporre in ogni aspetto dell'opera.

Tra gli elementi che andranno a impreziosire il sistema di customizzazione estetica del Villager troveremo il colore della pelle, l'acconciatura preferita e l'aspetto del viso con la scelta degli occhi, del naso, della bocca e delle guance che caratterizzeranno il nostro alter-ego. In calce alla notizia trovate il video condiviso dal profilo Twitter ufficiale in italiano di Animal Crossing.

Per tutte le novità su Animal Crossing New Horizons dall'ultimo Direct, vi rimandiamo infine al video speciale con Cydonia che tratteggia l'ampio perimetro digitale in cui potremo muoverci interagendo con gli altri acquirenti del Pacchetto Isola Deserta di Nook Inc. a partire dal 20 marzo, in coincidenza dell'uscita del kolossal sandbox di Nintendo su Switch.