Animal Crossing New Horizons: i Pesci di Aprile, come e dove pescarli

Dopo avervi elencato tutti gli insetti di aprile, in questa mini-guida di Animal Crossing: New Horizons faremo altrettanto con i pesci. Vediamo quali sono tutti i pesci che è possibile pescare nel nuovo gestionale di Nintendo durante il mese di aprile negli emisferi nord e sud.

Se giocate ad Animal Crossing: New Horizons seguendo il calendario, quelli che stiamo per elencarvi sono i pesci che potrete pescare durante il mese di aprile nei due emisferi.

Pesci di Aprile dell'Emisfero Nord

Cavedano Pallido

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 160 stelline

Carassio

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 160 stelline

Cavedano

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 240 stelline

Carpa

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 300 stelline

Carpa Koi

Dove: stagno

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 4.000 stelline

Pesce Rosso

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.300 stelline

Pesce dagli occhi a palla

Dove: stagno

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 1.300 stelline

Ranchu

Dove: stagno

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 4.500 stelline

Killifish

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 300 stelline

Gambero

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 200 stelline

Tartaruga Azzannatrice

Dove: fiume

Orario: 21:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 5.000 stelline

Girino

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 100 stelline

Ghiozzo

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 400 stelline

Loach

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 400 stelline

Orata

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 180 stelline

Persico

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 400 stelline

Salmone Ciliegio

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Salmerino Alpino

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 3.800 stelline

Trota dorata

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 15.000 stelline

Guppy

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 1.300 stelline

Neon

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 500 stelline

Cavalluccio marino

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.100 stelline

Pesce Pagliaccio

Dove: oceano

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 650 stelline

Pesce Chirurgo

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Pesce Farfalla

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Leone Zebrato

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 500 stelline

Acciuga

Dove: mare

Orario: 04:00 - 21:00

Prezzo di vendita: 200 stelline

Sugarello

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 150 stelline

Ishidai

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 5.000 stelline

Spigola

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 400 stelline

Lutiano rosso

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Limanda

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 300 stelline

Sogliola

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 800 stelline

Calamaro

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 500 stelline

Tonno

Dove: molo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 7.000 stelline

Marlin Blu

Dove: molo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 10.000 stelline

Pesce Remo

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 9.000 stelline

Pesce Spettrale

Dove: mare

Orario: 21:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 15.000 stelline

Celacanto

Dove: mare (giorni piovosi)

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 15.000 stelline

Pesci di Aprile dell'Emisfero Sud

Cavedano Pallido

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 160 stelline

Carassio

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 160 stelline

Cavedano

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 240 stelline

Carpa

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 300 stelline

Carpa Koi

Dove: stagno

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 4.000 stelline

Pesce Rosso

Dove: stagno

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.300 stelline

Pesce dagli occhi a palla

Dove: stagno

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 1.300 stelline

Ranchu

Dove: stagno

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 4.500 stelline

Tartaruga Azzannatrice

Dove: fiume

Orario: 21:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 5.000 stelline

Ghiozzo

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 400 stelline

Pesce Gatto

Dove: stagno

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 800 stelline

Orata

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 180 stelline

Pertica Gialla

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 300 stelline

Persico

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 400 stelline

Tilapia

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 800 stelline

Luccio

Dove: fiume

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.800 stelline

Salmone Ciliegio

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 1.000 stelline

Salmerino Alpino

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 3.800 stelline

Trota dorata

Dove: scogliera del fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 15.000 stelline

Granchio del Guanto

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 2.000 stelline

Guppy

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 1.300 stelline

Squatina

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Neon

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 500 stelline

Pesce Arcobaleno

Dove: fiume

Orario: 09:00 - 16:00

Prezzo di vendita: 800 stelline

Piracucù

Dove: fiume

Orario: 16:00 - 09:00

Prezzo di vendita: 10.000 stelline

Cavalluccio marino

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 1.100 stelline

Leone Zebrato

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 500 stelline

Acciuga

Dove: mare

Orario: 04:00 - 21:00

Prezzo di vendita: 200 stelline

Sugarello

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 150 stelline

Ishidai

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 5.000 stelline

Spigola

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 400 stelline

Lutiano rosso

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Sogliola

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 800 stelline

Murena

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 2.000 stelline

Murena a nastro

Dove: mare

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 600 stelline

Lampuga

Dove: molo

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 6.000 stelline

Manta

Dove: mare

Orario: 04:00 - 21:00

Prezzo di vendita: 3.000 stelline

Pesce Spettrale

Dove: mare

Orario: 21:00 - 04:00

Prezzo di vendita: 15.000 stelline

Celacanto

Dove: mare (giorni piovosi)

Orario: tutto il giorno

Prezzo di vendita: 15.000 stelline

Seguendo le indicazioni riportate sulla lista, dunque, sarete in grado di rintracciare ogni tipologia di pesce presente nel mondo di Animal Crossing: New Horizons durante il mese di aprile, sia che vi troviate sia nell'emisfero nord che in quello sud. Dovendovi preparare per andare a pesca, se non lo avete già fatto assicuratevi di espandere il vostro inventario, in modo da avere abbastanza spazio nelle vostre tasche.

Se invece siete interessati a sapere quando è possibile trovare tutti i pesci nel corso dell'anno, vi rimandiamo alla nostra guida ai pesci di Animal Crossing: New Horizons.