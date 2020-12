Animal Crossing New Horizons si prepara al 2021: il nuovo video saluta il 2020

Dopo un debutto collocato nella medesima giornata di DOOM Eternal capace di scatenare la fantasia degli appassionati tra crossover e fan art a tema, Animal Crossing: New Horizons è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch dallo scorso 20 marzo 2020.

Capace di raggiungere in poco tempo risultanti impressionanti, la performance commerciale del life simulator ha stupito persino la stessa Nintendo, che non si aspettava un'accoglienza così calorosa per l'avventura tropicale. Tra isole da sogno e spiagge incontaminate, i ritmi e i colori di Animal Crossing: New Horizons hanno saputo conquistarsi un posto speciale nel cuore del pubblico, tanto che il titolo è stato inserito tra i trend Google 2020 in ambito gaming.



Non sorprende dunque che la produzione della Casa di Kyoto si stia ora preparando ad accogliere il 2021, celebrando i traguardi raggiunti nel corso del 2020. Con un nuovo trailer dedicato, che trovate direttamente in apertura a questa news, Animal Crossing: New Horizons ripercorre l'anno che si appresta a terminare, che ha visto susseguirsi molteplici eventi speciali. Tra celebrazioni pasquali e festeggiamenti per Halloween, il life simulator ha inoltre scandito l'alternarsi delle stagioni, con nuove creature pronte a darsi il cambio nei diversi habitat con il trascorrere dei mesi. Da ultimo, Nintendo ha presentato anche un ricco aggiornamento invernale di Animal Crossing: New Horizons.