Animal Crossing New Horizons, quadro autentico o fake? Ecco le probabilità!

Da qualche tempo i lidi delle isole di Animal Crossing: New Horizons hanno accolto un nuovo ed astuto mercante, particolarmente appassionato di opere d'arte.

Dall'aspetto di una volpe antropomorfa, il buon Volpolo non è tuttavia sempre una garanzia quando si parla di autenticità di un'opera d'arte. Gli acquirenti meno accorti potrebbero infatti finire per acquistare un dipinto o una statua dietro il quale si cela in verità una semplice copia contraffatta. Ma come destreggiarsi all'interno di un simile contesto? Quanto è necessario essere accorti per mettere a segno un affare fruttuoso?

Per cercare di rispondere a questa domanda, un giocatore di Animal Crossing: New Horizons ha scelto di indagare con attenzione le percentuali di probabilità di imbattersi in un falso. Ebbene, come potete verificare in calce a questa news, l'esito delle sue ricerche ha condotto ai seguenti dati legate alle quattro opere d'arte che Volpolo potrà proporre di volta in volta alla sua clientela:

1 falso e 3 opere autentiche: 10% di probabilità;

2 falsi e 2 opere autentiche: 30% di probabilità;

3 falsi e 1 opera autentica: 50% di probabilità;

4 falsi e nessuna opera autentica: 10% di probabilità;

Per assistervi nei vostri acquisti presso Volpolo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare un'utile guida su come distinguere opere false e autentiche in Animal Crossing: New Horizons . Restando in tema d'arte, segnaliamo l'interessante iniziativa che ha visto il Museo Leonardo da Vinci di Milano esporre opere in Animal Crossing