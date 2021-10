Animal Crossing New Horizons: quando esce il DLC Happy Home Paradise?

A metà ottobre Nintendo ha tenuto un Direct dedicato ad Animal Crossing New Horizons annunciando interessanti novità in arrivo, tra queste anche il nuovo DLC Happy Home Paradise, una vero e proprio espansione con tanti contenuti extra. Ma quando uscirà?

Animal Crossing New Horizons Happy Home Paradise esce il 5 novembre, i preordini apriranno dal 29 ottobre al prezzo di 24.99 euro, in alternativa vi ricordiamo che il DLC sarà incluso nell'abbonamento Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo che includerà anche l'accesso ad una selezione di giochi per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive.

Si tratta di un modello di distribuzione del tutto nuovo per Nintendo, che per la prima volta offre contenuti recenti inclusi nell'abbonamento Nintendo Switch Online in aggiunta ai contenuti Legacy, un probabile esperimento per tastare il terreno e capire come muoversi in futuro per quanto riguarda le aggiunte al servizio premium a pagamento.

Per saperne di più sull'aggiornamento Versione 2.0 e su Happy Home Paradise vi rimandiamo al nostro speciale sulle novità di Animal Crossing New Horizons, Nintendo ha confermato che non ci saranno altri "major update gratis" per il gioco ma nulla vieta che eventi e altri aggiornamenti minori possano vedere la luce nel prossimo futuro, insieme ad altri DLC a pagamento o gratuiti.