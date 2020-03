Animal Crossing New Horizons: recensione, guide, video, approfondimenti e tutte le novità

E' online su Everyeye.it minisito evento di Animal Crossing New Horizons, interamente dedicato alla prossima grande esclusiva per Nintendo Switch, in arrivo nei negozi il 20 marzo.

La pagina evento (che vi consigliamo caldamente di salvare tra i preferiti del browser) ospiterà numerosi contenuti tra cui approfondimenti, anteprime, la recensione di Animal Crossing New Horizons, guide strategiche utili per proseguire al meglio l'avventura, video, tutte le news pubblicate su Everyeye.it e uno spazio dedicato alle live in onda su Twitch, aggiornato quotidianamente per garantirvi le notizie più fresche ed interessanti sul nuovo Animal Crossing.

Per non farsi trovare impreparati al debutto del gioco vi consigliamo di leggere la storia di Animal Crossing che ripercorre la nascita e l'evoluzione della serie dai primi anni 2000 ai giorni nostri, e ancora lo speciale dedicato ai personaggi di Animal Crossing New Horizons per conoscere meglio le creature che popolano questo coloratissimo universo.

New Horizons sarà disponibile dal 20 marzo 2020, lo stesso giorno arriverà nei negozi anche la speciale Nintendo Switch Animal Crossing Edition personalizzata con loghi e colori del gioco, un pacchetto a tiratura limitata già molto richiesto dai fan della saga.