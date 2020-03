Animal Crossing New Horizons, recensioni: il gioco sfiora il Perfect Score su Famitsu!

Manca ancora una decina di giorni al lancio di Animal Crossing: New Horizons, nuovo capitolo della celebre serie in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch il prossimo 20 marzo.

Direttamente dal Giappone, giunge già il primo giudizio della critica videoludica sul gioco, firmato dal noto magazine nipponico di Famitsu. Come di consueto, la votazione è stata assegnata utilizzando la somma dei voti assegnati da quattro differenti recensori. Due di questi hanno assegnato ad Animal Crossing: New Horizons il punteggio pieno, con un secco 10/10, mentre i restanti due hanno giudicato il titolo degno di un bel 9/10. Complessivamente, dunque, la nuova iterazione del celebre life-simulator si aggiudica un decisamente positivo 38/40.



Il titolo della Grande N è pronto a condurre i videogiocatori sulle esotiche spiagge di una rilassante isola deserta, dove dedicarsi alla costruzione di una vita da sogno. Il titolo è stato recentemente protagonista di un Nintendo Direct interamente dedicato, che ha visto Nintendo illustrare un corposo insieme di informazioni, tra cui la conferma di un supporto post-lancio che vedrà arrivare eventi speciali gratuiti in Animal Crossing: New Horizons. Visto l'avvicinarsi della release, i giocatori che non hanno particolare familiarità con la saga possono apprenderne le caratteristiche essenziali grazie ad un interessante speciale su Animal Crossing: New Horizons redatto dal nostro Francesco Fossetti.