Animal Crossing New Horizons da record in digitale: oltre 10 milioni di copie vendute

All'inizio del mese di maggio, la Casa di Kyoto contava oltre 13 milioni di copie vendute per Animal Crossing: New Horizons, esclusiva Nintendo Switch capace di catalizzare su di sé l'attenzione di una vasta platea di utenti.

Ora, il quadro dei risultati commerciali conseguiti dal titolo si arricchisce di ulteriori sfumature. Secondo i dati riportati dal noto magazine nipponico Famitsu, sembra infatti che il mercato del digitale abbia contribuito in maniera significativa al successo del life simulator. Le ultime statistiche riferiscono infatti di oltre 10 milioni di copie di Animal Crossing: New Horizons vendute in digital delivery, dal giorno del lancio sino ad oggi.

Un dato imponente, ma non del tutto inimmaginabile: è infatti necessario ricordare che l'esclusiva Nintendo Switch è approdata sul mercato nel pieno dell'emergenza sanitaria generata dall'epidemia di Coronavirus. Di conseguenza, le difficoltà di accesso a copie retail ha spinto molti consumatori ad optare per il digitale, pur di non rinunciare alla possibilità di immergersi tra le paradisiache isole tropicali che rappresentano l'ambientazione scelta per l'ultima incarnazione della serie Nintendo.



Ad oggi, la Casa di Kyoto si è detta sorpresa dal travolgente successo di Animal Crossing: New Horizons. A metà maggio, infatti, la dirigenza del colosso nipponico annunciava che il gioco aveva già superato le aspettative di vendita legate al suo intero ciclo vitale.