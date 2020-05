Animal Crossing New Horizons da record anche in digitale

Animal Crossing New Horizons è ad oggi il videogioco digitale per Nintendo Switch più venduto di sempre sia per quanto riguarda i download che sul fronte dei ricavi provenienti dalla versione digital, come confermato da SuperData.

Ad aprile il gioco ha registrato quota 3.6 milioni di download, in calo del 27% rispetto a marzo (mese di debutto), nonostante questo New Horizons mantiene stabilmente il primo posto tra i giochi più scaricati su console. Segue Final Fantasy VII Remake con 2.2 milioni di copie digitali vendute ad aprile e FIFA 20 in terza posizione.

Resident Evil 3 Remake debutta al decimo posto della classifica only digital con 1.3 milioni di download, in leggero calo rispetto alle 1.4 milioni di copie digitali vendute da RE2 Remake nel mese di lancio. Enorme successo anche per Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered che ha venduto 622.000 copie al day one (31 marzo) e altre 3.4 milioni di copie ad aprile.

In totale ad aprile sono stati spesi 10.5 miliardi di dollari sul mercato digitale, dato in crescita del 17% rispetto allo scorso anno. Il settore mobile cresce del 14%, il mercato PC Digital del 12% mentre il business legato al digitale su console aumenta di ben il 42% rispetto al 2019.