Animal Crossing New Horizons, recupero una tantum dei salvataggi: Nintendo cambia idea?

È noto da tempo che Animal Crossing: New Horizons non supporterà la funzionalità di backup dei salvataggi nel cloud solitamente concessa agli abbonati a Nintendo Switch Online.

Durante il Nintendo Direct del 20 febbraio, in ogni caso, la casa di Kyoto ha svelato una funzione che permetterà di recuperare il salvataggio una volta sola in caso di malfunzionamento o smarrimento della console. L'annuncio, in realtà, ha fatto storcere un po' il naso ai videogiocatori, preoccupati per la potenziale perdita dei loro progressi.

Ebbene, sembra che Nintendo abbia messo in discussione quanto annunciato: nelle scorse ore è infatti stata caricata su YouTube una nuova versione del Nintendo Direct di Animal Crossing: New Horizons, e la frase "I membri di Nintendo Switch Online possono recuperare i dati una volta soltanto in caso di smarrimento o danneggiamento del sistema" è stata sostituita da "Maggiori dettagli sulla funzione di recupero dei dati saranno condivisi in futuro". Guardate voi stessi nelle immagini in basso.

Al momento, quindi, non è affatto chiaro come la casa di Kyoto intenda gestire la funzionalità. Verrà completamente rimossa, oppure verranno incrementate le opportunità di recupero? Staremo a vedere. Animal Crossing: New Horizons, ricordiamo, verrà lanciato in esclusiva su Switch il prossimo 20 marzo.