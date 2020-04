Animal Crossing New Horizons registra il miglior lancio digitale di sempre su console

Che Animal Crossing New Horizons fosse un successo, l'avevamo già capito dagli eccezionali dati di vendita giapponesi e dai risultati conseguiti in USA. Il puntuale report mensile di SuperData è riuscito a stupirci ancora di più.

Stando a quanto riferito dalla compagnia di analisi, nel mese di debutto (marzo 2020) Animal Crossing New Horizons ha venduto oltre 5 milioni di copie in versione digitale. Un risultato strabiliante che gli ha permesso di infrangere il precedente record detenuto da Call of Duty Black Ops 3 e di diventare il gioco con il miglior lancio digitale di sempre su console. Le vendite in questo formato, con tutta probabilità, sono state spinte dall'attuale situazione mondiale, che vede milioni di persone costrette a casa a causa della quarantena. Ciò, in ogni caso, non sminuisce l'impresa di un gioco che ha conquistato anche le classifiche di vendita retail, oltre che i favori dei critici e dei videogiocatori.

Le 5 milioni di copie digitali vanno così ad unirsi alle 3 milioni vendute in formato fisico in Giappone. Considerato che Animal Crossing New Horizons ha conquistato la vetta della classifiche retail di tutto il mondo, e che negli USA ha fatto registrare il terzo miglior debutto di sempre per un gioco fisico di Nintendo, è molto probabile che a quest'ora abbia già superato quota 10 milioni di copie.