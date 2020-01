Animal Crossing New Horizons: un render mostra i personaggi con abbigliamento invernale

Nell'ultimo numero della rivista giapponese Nintendo Dream è possibile ammirare un'immagine che ritrae tutti i personaggi di Animal Crossing New Horizons per Switch, alcuni dei quali ripresi mentre indossano il loro abbigliamento invernale.

L'immagine composita è stata scelta dai giornalisti nipponici per rappresentare l'alternanza delle stagioni nella dimensione sandbox dell'ultima, attesissima avventura per Switch realizzata dal Nintendo Group EPD sotto l'attenta supervisione di Aya Kyogoku.

L'isola tropicale che farà da sfondo alla prossima epopea del Villager ci offrirà così l'opportunità di intrecciare delle relazioni durature con un ampio ventaglio di personaggi secondari, ciascuno dotato di una propria personalità che si rifletterà nelle attività e nei favori richiesti al nostro intrepido alter-ego.

La frizzante avventura sandbox di Animal Crossing New Horizons partirà ufficialmente il prossimo 20 marzo, solo su Nintendo Switch e, ovviamente, su Switch Lite. Mentre aspettiamo di ricevere delle novità dal team diretto da Kyogoku, condite magari da qualche filmato di gioco inedito, vi consigliamo di approfondire la conoscenza di New Horizon con la nostra anteprima del nuovo Animal Crossing per Switch.