Animal Crossing New Horizons: ricompense esclusive per gli abbonati a Switch Online

Se siete tra i collezionisti più accaniti di Animal Crossing: New Horizons, sappiate che sono disponibili da oggi nuovi oggetti esclusivi in regalo agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

Al momento l'oggetto che si può ottenere esclusivamente abbonandosi a Nintendo Switch Online è un particolare tappeto targato Nook Inc. Per poter riscattare l'oggetto è necessario effettuare l'accesso al Nintendo eShop con il proprio account, recarsi nella sezione Nintendo Switch Online nella barra a sinistra e selezionare il contenuto a tema Animal Crossing New Horizons. A questo punto non dovrete far altro che avviare il gioco e acquistare il tappeto nel negozio di Tom Nook. Va precisato però che gli utenti che hanno attivato il periodo di prova gratuita del servizio online di Switch non possono ricevere l'oggetto in questione.

Vi ricordiamo che è possibile anche ricevere dei contenuti speciali a tema Animal Crossing Pocket Camp: per farlo dovete collegare lo stesso account Nintendo sia al titolo mobile che a quello per Switch, così da poter accedere a nuovi oggetti in New Horizons.

