Animal Crossing New Horizons: ricreata in gioco l'intro di Pokémon Rosso e Blu

Le potenzialità di un gioco come Animal Crossing New Horizons sono davvero infinite e a dimostrarcelo per l'ennesima volta è il video realizzato dal canale YouTube The Nooksters che, con grande pazienza e precisione, ha ricostruito la parte introduttiva di Pokémon Rosso e Blu nell'esclusiva Nintendo Switch.

Sfruttando a proprio vantaggio tutti gli editor presenti nel gioco, il fan di Animal Crossing e Pokémon ha ricreato nel gioco tutti gli ambienti che abbiamo amato nel vecchio titolo per Game Boy. Nel filmato, che trovate qui sopra, si possono vedere la fase del risveglio di Ash in camera sua e la visita al laboratorio del Dr. Oak oltre alla prima lotta a base di mostriciattoli tascabili. Insomma, a questo "remake" non manca proprio nulla e non possiamo che consigliarne la visione a tutti gli appassionati.

