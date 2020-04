Animal Crossing New Horizons alla riscossa: Tom Nook conquista anche il Financial Times!

Ormai convertitosi in fenomeno videoludico del momento, Animal Crossing: New Horizons ha conquistato l'attenzione del grande pubblico e di testate decisamente inaspettate.

Dopo un articolo su AC New Horizons che ha fatto molto discutere apparso sulle pagine di Business Insider, è ora una nuova pubblicazione afferente all'universo finanziario a dedicare la propria attenzione alla creatura Nintendo. Stiamo parlando di nientemeno che il prestigioso Financial Times, che ha scelto di collocare l'arcipelago di isole virtuali guidato dalla rigida logica economica di Tom Nook direttamente in prima pagina!

Qui, i giornalisti Leo Lewis e Robin Wigglesworth firmano un breve approfondimento legato al taglio dei tassi d'interesse messo in atto dai servizi bancari offerti dal noto Tanuki affarista, passati dallo 0,5% allo 0,05%. Una riduzione significativa, che ha ridotto i profitti derivanti dall'accumulo e conseguente deposito dei propri risparmi presso l'istituzione di Tom Nook. Una manovra economica che ha spinto molti giocatori a modificare il proprio comportamento in-game, cercando profitti altrove, ad esempio in mercati più rischiosi come quello della compravendita di rape in Animal Crossing: New Horizons o più avventurosi, come la caccia alle tarantole.



I giornalisti si sono divertiti nel tracciare un ironico parallelo tra l'economia del gioco Nintendo e gli attuali sforzi di ripresa economica messi in atto da molte Banche Centrali, che hanno tagliato i tassi d'interesse al fine di arginare gli effetti della crisi scatenata dalla pandemia di Coronavirus. In definitiva, hanno concluso, potrebbe tuttavia semplicemente trattarsi di un tentativo da parte di Nintendo di disincentivare le pratiche di "viaggio nel tempo", messe in atto da alcuni giocatori per accumulare piccole fortune grazie all'accumulo di interessi decennali sui propri risparmi!