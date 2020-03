Animal Crossing New Horizons, da Sailor Moon a Harry Potter: le creazioni dei giocatori!

Le possibilità di personalizzazione offerte da Animal Crossing: New Horizons sono decisamente numerose, con somma soddisfazione dei videogiocatori più creativi, che stanno dando vita a creazioni davvero notevoli, alcune delle quali ispirate a God of War e The Last of Us.

Particolarmente abili sembrano essere, nello specifico, gli appassionati del Sol Levante, autori di una rassegna davvero interessante di capi d'abbigliamento. Si spazia veramente da ogni tipo di fonte d'ispirazione, partendo da abiti reali per arrivare a personaggi tratti da altri videogiochi o dal mondo del manga. Direttamente in calce a questa news potete visionare alcune delle creazioni realizzate all'interno di Animal Crossing: New Horizons dai giocatori giapponesi.

Tra queste, troviamo Kimono tradizionali e riproduzioni delle fantasie di abiti realmente esistenti, ma non solo. Gli utenti più golosi hanno dato vita a copricapi che propongono con sorprendente realismo budini, pancake, cheese cake e molto altro! Non mancano inoltre all'appello produzioni ispirate a celebri personaggi di fantasia, a partire da Sailor Moon, Ash ketchum o Yuna di Final Fantasy X. Presenti anche esponenti del mondo di Harry Potter o di The Promised Neverland. Infine, troviamo giocatori vestiti persino da lattine di Monster o di birra Asahi! Qual è il vostro preferito?



Con il gioco disponibile dal 20 marzo, il lancio di Animal Crossing: New Horizons in Giappone è stato a dir poco trionfale.