Animal Crossing New Horizons: sbloccando la telecamera si scoprono tanti easter egg

Di ritorno dalla mappa horror di PT, lo youtuber Shesez è volato idealmente verso l'isola di Animal Crossing New Horizons per andare a caccia di segreti e di easter egg nel corso dell'ultimo episodio dell'ormai celebre serie di video approfondimenti Boundary Break.

Il creatore di contenuti ha sfruttato tutti gli stratagemmi grafici a sua disposizione per sbloccare la telecamera di New Horizons, modificando liberamente l'inquadratura nella speranza, così facendo, di scoprire i contenuti nascosti alla vista degli utenti dagli sviluppatori capitanati da Aya Kyogoku.

Il video confezionato da Shesez è davvero ricco di sorprese, specie per quanto concerne gli easter egg e i "residui" del processo di sviluppo celati all'interno dei modelli poligonali che arricchiscono il paesaggio. Di particolare interesse sono poi le analisi sugli stratagemmi adottati da Nintendo per ottimizzare l'esperienza di gioco, ad esempio con pareti invisibili collocate in maniera strategica nelle aree all'aperto e negli scenari interni alle abitazioni (specie nel museo) che evitano di appesantire il motore grafico.

Prima di lasciarvi al video della nuova puntata di Boundary Break, vi ricordiamo che a luglio sarà possibile cimentarsi in tuffi e immersioni in Animal Crossing New Horizons attraverso il prossimo update gratis in arrivo su Nintendo Switch. Nel frattempo, vi consigliamo di leggere la nostra guida e trucchi per vivere al meglio sull'isola.