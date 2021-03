Animal Crossing New Horizons è il secondo gioco Switch più venduto di sempre

Questa settimana Animal Crossing New Horizons festeggia il primo compleanno, uscito il 20 marzo 2020, New Horizons non ha faticato molto a diventare uno dei giochi per Switch più popolari in assoluto e ad oggi è il secondo videogioco più venduto di sempre per la console ibrida della casa di Kyoto.

Nello specifico le vendite ammontano a 31.18 milioni di unità, Animal Crossing ha venduto 7 milioni di copie in Europa in dodici mesi e il restando suddiviso tra Giappone e Nord America, indubbiamente un risultato degno di nota per la produzione Nintendo.

Animal Crossing New Horizons è il secondo gioco Switch più venduto a livello globale subito dietro all'altrettanto acclamato Mario Kart 8 Deluxe a quota 33.41 milioni di unità fisiche e digitali. Tra i motivi di questo enorme successo, sottolinea Nintendo in un comunicato stampa, "c’è stata anche la possibilità di utilizzare il gioco come luogo di ritrovo virtuale e alternativa agli eventi fisici in un momento storico senza precedenti, in cui vige la regola del distanziamento sociale più totale: in Animal Crossing sono stati celebrati matrimoni e compleanni, qualcuno lo ha addirittura utilizzato per dei meeting di lavoro, altri ancora hanno pensato di sfruttarlo come strumento di dating online, trovando l’amore in lockdown."