Animal Crossing New Horizons è il secondo gioco più venduto di sempre in Giappone

Sembra proprio che Animal Crossing New Horizons voglia accumulare record su record e, a questo proposito, nelle ultime ore è stato eletto come secondo videogioco più venduto di sempre in Giappone.

Con i suoi sette milioni e mezzo di copie vendute, l'esclusiva Nintendo Switch è infatti riuscita a superare persino Super Mario Bros per Famicom e il vecchio Pokémon nelle edizioni Oro e Argento. Insomma, si tratta di un successo senza precedenti se consideriamo che l'unico titolo ad aver piazzato più copie in Giappone è stato Pokémon Rosso/Blu/Verde, che resta imbattuto con le sue più di dieci milioni di copie.

Ecco di seguito la classifica completa dei giochi più venduti di sempre in territorio giapponese:

Pokémon Red/Green/Blue (Game Boy) – 10.230.000 Animal Crossing: New Horizons (Switch) – 7.500.000 Pokémon Gold/Silver (Game Boy Color) – 7.1710.000 Super Mario Bros. (Famicom) – 6.810.000 New Super Mario Bros. (DS) – 6.490.000 Pokémon Diamond/Pearl (DS) – 5.850.000 Animal Crossing: New Leaf (3DS) – 5.800.000 Pokémon Black/White (DS) – 5.530.000 Pokémon Ruby/Sapphire (GBA) – 5.400.000 Animal Crossing: Wild World (DS) – 5.330.000 Brain Age 2 (DS) – 5.100.000 Monster Hunter Freedom 3 (PSP) – 4.850.000 Super Smash Bros. Ultimate (Switch) – 4.640.000 New Super Mario Bros. Wii (Wii) – 4.630.000 Pokémon X/Y (3DS) – 4.600.000 Pokémon Sword/Shield (Switch) – 4.520.000 Dragon Quest IX (DS) – 4.400,000 Monster Hunter Freedom Unite (PSP) – 4.250.000 Tetris (Game Boy) – 4.240.000 Super Mario Land (Game Boy) – 4.190.000

Vi ricordiamo che proprio qualche giorno fa è stato confermato che Animal Crossing New Horizons è il secondo gioco più venduto di sempre.