Animal Crossing New Horizons: tutte le sorprese di marzo nel video di Nintendo

Con l'arrivo della primavera in Animal Crossing su Switch, Nintendo invita tutti gli abitanti delle isole digitali di New Horizons ad ammirare l'ultimo video che illustra le novità in arrivo a marzo.

Oltre alle immancabili attività giornaliere proposte dai personaggi secondari, per gli abitanti delle isole settentrionali di Animal Crossing New Horizons sono previste diverse sorprese da parte della casa di Kyoto.

Esplorando lo scenario, a marzo ci si potrà imbattere in Girini, Mantidi Orchidea e Granchi Giganti del Giappone. Dal 10 al 17 marzo, inoltre, gli utenti avranno modo di partecipare ai Giorni del Trifoglio legati alle celebrazioni per la festa di San Patrizio, anche qui con tanti oggetti ed elementi di customizzazione da poter sbloccare.

Sempre a marzo, il titolo attraverserà la fase ingame del Bambù Giovane Primavera, con la comparsa di foreste di bambù da cui attingere materiali da costruzione e componenti per abbellire ulteriormente il proprio spazio virtuale.

Per l'occasione, ricordiamo a tutti gli appassionati che gli oggetti a tema Super Mario di Animal Crossing New Horizons sono già disponibili ma non lo saranno per sempre: l'ultimo giorno utile per riscattarli in via del tutto gratuita sarà infatti il 31 marzo, di conseguenza consigliamo a chi ci segue di sbloccarli quanto prima attraverso l'apposito menù presente nel kolossal per Nintendo Switch.