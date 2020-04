Animal Crossing New Horizons: stelline e risorse rare vendute in rete, ma attenzione

Parte dell'esperienza di Animal Crossing: New Horizons, e della serie Nintendo in generale, è la meticolosa e paziente ricerca e raccolta di risorse, da trasformare poi negli oggetti e negli item desiderati.

Tuttavia, sembra che alcuni utenti stiano cercando di aggirare alcune meccaniche del gioco, nel tentativo di accelerare la conduzione delle proprie attività sulle isole tropicali del life simulator per Nintendo Switch. Sui portali di diversi rivenditori online, sono infatti apparsi pacchetti di oggetti di gioco, in vendita in cambio di valuta reale. Tali iniziative, ovviamente rigorosamente private, stanno riscuotendo un certo successo, raccogliendo l'attenzione di diversi acquirenti. Tra gli oggetti in vendita figurano soprattutto le ambite stelline, ma anche fiori, risorse o item particolarmente rari.



Invitiamo tuttavia alla cautela: l'iniziativa, infatti, non è in alcun modo ufficiale e non risulta riconducibile a Nintendo. Anzi, i quantitativi proposti (ad esempio milioni di stelline vendute a cifre comprese tra i 10 e i 15 dollari) lasciano emergere dubbi in merito al possibile ottenimento di tali risorse tramite espedienti che aggirano le meccaniche di gioco di Animal Crossing: New Horizons. Se così fosse, la Casa di Kyoto potrebbe decidere di intervenire con pugno duro, anche, eventualmente, con il ban degli account Nintendo responsabili.



In chiusura, passando a note positive, segnaliamo la straordinaria abilità di parte della community del gioco, che ha creato straordinari oggetti a tema Studio Ghibli in Animal Crossing: New Horizons. Lo straordinario successo del gioco ha determinato record di vendita per Nintendo Switch a marzo.