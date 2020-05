Animal Crossing New Horizons stregato? Spaventosi fenomeni tra quadri e statue

L'universo tropicale di Animal Crossing: New Horizons continua a riservare sorprese inattese e inaspettate: l'ultima di queste riguarda strane presenze e fenomeni paranormali!

Da qualche tempo, sulle coste delle isole dei giocatori è sbarcato Volpolo, un astuto commerciante d'arte, nel cui assortimento di dipinti e statue figurano sia vere opere d'arte sia banali imitazioni. Per aiutare gli abitanti delle isole di Animal Crossing a investire in maniera oculata i propri sudati risparmi, Everyeye ha recentemente proposto una guida all'acquisto di dipinti in New Horizons: tuttavia, c'è un aggiornamento interessante che potrebbe farvi rivalutare il vostro livello di interesse per le imitazioni.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, diversi giocatori stanno segnalando inquietanti fenomeni legate a dipinti e statue non autentici. In particolare, sembra proprio che alcuni di questi siano stregati! Soggetti dei quadri che si muovono, strane figure che appaiono sul retro delle opere pittoriche ed altri bizzarri eventi hanno rapidamente attirato l'attenzione della community, dando il via ad una vera e propria caccia a questo genere di opere. Pur false, queste sono ora ricercatissime e possono essere rivendute ad un buon prezzo! Ne avete già avvistati?



Mentre vi dedicate alle trattative con Volpol, non dimenticate di dare la caccia a insetti e pesci di maggio in Animal Crossing New Horizons.