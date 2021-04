Animal Crossing New Horizons...su PC: un bizzarro clone su Microsoft Store

Mentre Animal Crossing: New Horizons torna al vertice della classifica UK ad oltre un anno di distanza dal debutto dell'esclusiva Nintendo Switch, uno strano "Animal Crossing New Horizons" approda altrove.

La primavera 2021 ha infatti visto spuntare tra le pagine del Microsoft Store una peculiare produzione firmata da HugoStudioLab. Il team propone sul negozio digitale proprio un omonimo dell'apprezzatissimo life simulator di casa Nintendo, che tuttavia non ha molto a che fare con l'originale. Nonostante il logo sia davvero molto simile a quello dell'Animal Crossing per Nintendo Switch, come potete del resto verificare dalle immagini in calce a questa news, la natura della produzione non trova alcun parallelo nel gioco della Grande N.



La concisa sinossi di questo secondo Animal Crossing: New Horizons ci informa che al centro della vicenda messa in scena dal titolo vi sono degli animali in fuga da una fattoria. Con cinque personaggi a disposizione, il giocatore dovrà aiutare le creature ad abbandonare la città, superando dei livelli caratterizzati da difficoltà crescente, per poi confrontare il proprio punteggio in un tabellone dedicato ai migliori risultati raggiunti dalla community. Questo bizzarro clone è proposto su Microsoft Store a 2,99 euro.



Di recente, lo ricordiamo, la serie di Animal Crossing ha festeggiato il ventesimo anniversario.