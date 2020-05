Animal Crossing New Horizons è un successo travolgente: Nintendo sorpresa

Nulla sembra essere in grado di arrestare il dilagante successo riscosso dall'ultimo capitolo della serie Nintendo: gli ultimi dai disponibili indicato oltre 13 milioni di copie vendute di Animal Crossing New Horizons.

Un risultato più che notevole, soprattutto se consideriamo che è stato raggiunto in sole sei settimane di presenza sul mercato videoludico. Un successo, che, a quanto pare, ha colto di sorpresa la stessa Casa di Kyoto, che non aveva stabilito per il gioco obiettivi di una tale portata.Nel corso di un recente meeting di natura finanziaria, l'argomento è stato affrontato dal Presidente di Nintendo Rivolgendosi agli azionisti, Shuntaro Furukawa ha infatti dichiarato quanto segue:

"Le vendite iniziali di Animal Crossing: New Horizons hanno ampiamente superato le nostre aspettative. Gli attuali dati di vendita erano il nostro target per l'intero ciclo vitale del gioco, considerato il fatto che i fan avevano atteso per molto tempo questo titolo, ma tutto è accaduto ad un ritmo molto più rapido di quanto non ci aspettassimo".



Una piacevole sorpresa per la Casa di Kyoto, che ha in programma di continuare a supportare il gioco tramite frequenti aggiornamenti volti ad introdurre attività tematiche speciali. A tal proposito, il nostro Francesco Fossetti ha recentemente raccontato con entusiasmo l'evento di Pasqua in Animal Crossing: New Horizons.